В Италии за сутки скончались 99 человек с коронавирусом: это самый низкий показатель с начала марта

В Италии медики зафиксировали за сутки смерть 99 пациентов с короанвирусом COVID-19, сообщают в понедельник в управлении гражданской обороны.

Это - самый низкий показатель в стране с 9 марта, когда пандемия коронавируса еще только набирала силу в Италии.

В отделениях интенсивной терапии итальянских больниц остаются 749 человек - на 13 меньше, чем в воскресенье.

В общей сложности, 225 тыс. 886 человек в Италии заразились коронавирусом. За сутки этот показатель вырос всего на 451.

В последние недели в Италии наблюдаются значительные успехи в борьбе против COVID-19, Власти постепенно отменяют ограничения, введенные, чтобы остановить распространение инфекции.