Министр финансов предлагает создать платформу для координации международной помощи

Министр финансов Сергей Марченко предлагает создать платформу для координации помощи международных партнеров, сообщил Минфин на сайте в понедельник.

"...Министр озвучил идею создания платформы, которая будет благоприятствовать координации помощи международных партнеров - в частности, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, для стран-соседей ЕС, которые сталкиваются с проблемой отсутствия доступа к программам по снижению долговой нагрузки (они касаются в основном стран с низким уровнем дохода) или механизмов поддержки экономики, доступных странам ЕС", - указал Минфин в релизе по итогам онлайн-встречи высокого уровня "Региональная группа действий для Европы и Евразии" в рамках Всемирного экономического форума.

Он добавил, что такие страны сейчас не могут привлечь коммерческое финансирование.

Марченко также озвучил необходимость увеличения инвестиций в логистическую инфраструктуру стран-соседей ЕС для стойкости в условиях логистических проблем, вызванных пандемией.

"Поскольку Украина является важным логистическим узлом между Европой и Азией, то нашу страну следует рассматривать как один из наиболее перспективных транзитных коридоров Евразии. Настало время начать работу над увеличением инвестиций и развитием инфраструктурных, торговых и логистических проектов в Евразийском регионе, в них наше государство готово стать надежным партнером", - сказал Сергей Марченко.