События

21:09 18.05.2020

Министр финансов предлагает создать платформу для координации международной помощи

1 мин читать
Министр финансов предлагает создать платформу для координации международной помощи

Министр финансов Сергей Марченко предлагает создать платформу для координации помощи международных партнеров, сообщил Минфин на сайте в понедельник.

"...Министр озвучил идею создания платформы, которая будет благоприятствовать координации помощи международных партнеров - в частности, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, для стран-соседей ЕС, которые сталкиваются с проблемой отсутствия доступа к программам по снижению долговой нагрузки (они касаются в основном стран с низким уровнем дохода) или механизмов поддержки экономики, доступных странам ЕС", - указал Минфин в релизе по итогам онлайн-встречи высокого уровня "Региональная группа действий для Европы и Евразии" в рамках Всемирного экономического форума.

Он добавил, что такие страны сейчас не могут привлечь коммерческое финансирование.

Марченко также озвучил необходимость увеличения инвестиций в логистическую инфраструктуру стран-соседей ЕС для стойкости в условиях логистических проблем, вызванных пандемией.

"Поскольку Украина является важным логистическим узлом между Европой и Азией, то нашу страну следует рассматривать как один из наиболее перспективных транзитных коридоров Евразии. Настало время начать работу над увеличением инвестиций и развитием инфраструктурных, торговых и логистических проектов в Евразийском регионе, в них наше государство готово стать надежным партнером", - сказал Сергей Марченко.

Теги: #платформа #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 18.05.2020
Минфин 19 мая расширит предложение ОВГЗ 9-мес. и 12-мес. бумагами в гривне и 7-мес. – в долларах

Минфин 19 мая расширит предложение ОВГЗ 9-мес. и 12-мес. бумагами в гривне и 7-мес. – в долларах

16:01 13.05.2020
Украина может получить первый транш МВФ в размере $1,75 млрд до конца мая

Украина может получить первый транш МВФ в размере $1,75 млрд до конца мая

17:49 12.05.2020
Минфин привлек почти 20 млрд грн на аукционах ОВГЗ

Минфин привлек почти 20 млрд грн на аукционах ОВГЗ

15:54 12.05.2020
Минфин запретил выплату чиновникам авансовых командировочных наличными

Минфин запретил выплату чиновникам авансовых командировочных наличными

11:19 08.05.2020
ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

11:41 06.05.2020
Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

17:31 05.05.2020
Минфин привлек 10 млрд грн на аукционах ОВГЗ под прежние 11,3%

Минфин привлек 10 млрд грн на аукционах ОВГЗ под прежние 11,3%

16:57 05.05.2020
Госбюджет за 4 мес.-2020 сведен с дефицитом 23,5 млрд грн

Госбюджет за 4 мес.-2020 сведен с дефицитом 23,5 млрд грн

10:29 02.05.2020
Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

Минздрав ожидает согласования Минфином номенклатуры закупок лекарств на 2020 год

16:23 29.04.2020
Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КЛИМЕНКО АРЕСТ СУД

ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

ГСЧС ОБВАЛ ОДЕССА

В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

ГОСПОГРАНСЛУЖБА ООС КПВВ

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ТРАНСПОРТ

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузию экстрадирован один из лидеров ИГИЛ Цезарь Тохосашвили, которого в Киевской области задержала СБУ

В полиции заявили, что причиной обрушения стены жилого дома в Одессе могли стать земляные работы по соседству

Помпео обсудил с Маасом тему Украины, Иран и коронавирус

С 23 мая наземный транспорт Киева может возобновить работу в неограниченном режиме - замглавы КГГА

СБУ изучит ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону

Зеленский назначил и переназначил глав 10 районных госадминистраций в Киеве

Буду заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии - Джапарова

В двух селах Запорожской области усилен карантин из-за вспышки коронавируса

СБУ начало расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы - Вятрович

Рада во вторник рассмотрит изменения в законодательстве о гражданстве, а также законопроекты о медиа и иновещании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА