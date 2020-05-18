В Грузию экстрадирован один из лидеров ИГИЛ Цезарь Тохосашвили, которого в Киевской области задержала СБУ

Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации "Исламское государство", задержанного сотрудники спецслужбы 12 ноября 2019 года в Киевской области.

"Гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил к руководящему звену ИГИЛ. Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт", - сообщается на сайте СБУ в понедельник.

Как сообщалось, правоохранители выяснили, что с 2012 года "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году он уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации, а в 2018 году незаконно прибыл в Украину по поддельному паспорту и продолжил координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, т.н."амниятов".

По данным грузинских СМИ, задержанный в Украине гражданин Грузии является уроженцем Панкисского ущелья Цезарем Тохосашвили, который принял имя Аль Бара Шишани. Отмечается, что Тохосашвили входил в ближайшее окружение убитого в 2016 году одного из лидеров ИГИЛ Тархана Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого западные СМИ называли "военным министром" организации. Батирашвили также был выходцем из Панкисского ущелья Грузии.

Панкисское ущелье расположено на востоке Грузии в Ахметском муниципалитете и является местом компактного проживания кистинцев — чеченцев Грузии, исповедующим ислам суннитского толка.