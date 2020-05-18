Помпео обсудил с Маасом тему Украины, Иран и коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом тему Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с COVID-19, сообщает в понедельник Госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили усилия по борьбе с COVID-19. Также госсекретарь и министр обсудили сотрудничество Германии и США по ряду глобальных вызовов, чтобы противодействовать продолжающейся агрессии России против Украины и противостоять дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Госдепа.

Разговор состоялся в понедельник.