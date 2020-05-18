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20:37 18.05.2020

С 23 мая наземный транспорт Киева может возобновить работу в неограниченном режиме - замглавы КГГА

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С 23 мая наземный транспорт Киева может возобновить работу в неограниченном режиме - замглавы КГГА

Киевская городская власть планирует с 23 мая возобновить работу наземного транспорта столицы в полном объеме без ограничений, введенных в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамвай, троллейбус, автобус и маршрутные такси. Что касается метрополитена, то мэр города Киева Виталий Кличко неоднократно обращался уже к Кабинету министров с просьбой позволить открытие метрополитена с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Киеве", - сказал он в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" в понедельник.

По словам Густелева, на данный момент наземный транспорт работает только на 30%. В нем разрешены поездки только по спецпропускам для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

Теги: #киев #карантин #транспорт
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