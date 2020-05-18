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20:11 18.05.2020

Зеленский назначил и переназначил глав 10 районных госадминистраций в Киеве

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Зеленский назначил и переназначил глав 10 районных госадминистраций в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский своими распоряжениями от 18 мая назначил и переназначил глав 10 районных в городе Киеве государственных администраций.

Как сообщается на сайте главы государства, главой Голосеевской райгосадминистрации назначен Сергей Садовой, Дарницкой РГА – Ярослав Лагута, Деснянской РГА – Давид Шатиришвили, Оболонской РГА – Кирилл Фесик, Печерской РГА – Наталья Кондрашова, Святошинской РГА – Сергей Павловский, Соломенской РГА – Ирина Чечётка.

Главой Днепровской районной администрации в столице назначен Игорь Щербак, который сменил на этом посту уволенного 18 мая в связи с окончанием срока полномочий Петра Онофрийчука.

Освобождены в связи с окончанием срока полномочий и сразу же переназначены главой Подольской РГА в Киеве Виктор Смирнов, Шевченковской РГА – Олег Гаряга.

Наталья Кондрашова работает в Печерской РГА с начала 90-х. С декабря 2010 по август 2013 года – заместитель главы Печерской РГА. С августа по октябрь 2013 года – первый заместитель директора департамента – начальник управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА. С октября 2013 года – заместитель директора – начальник управления регуляторной политики и предпринимательства Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Садовой Сергей с 1998 года – заместитель главы сначала Московской, а после образования Голосеевского района одноименной РГА. Четыре срока подряд избирался депутатом районного совета. На первой сессии Голосеевского райсовета пятого созыва был избран его председателем.

Ярослав Лагута с января 2015 года был заместителем главы Житомирской ОГА, летом 2019 года был врио руководителя Житомирской области, с ноября 2019 года – врио главы Дарницкой РГА в Киеве.

Виктор Смирнов возглавлял Подольскую РГА с июля 2018 года, в 2015-2018 годах был заместителем главы этой райадминистрации, до этого работал в департаментах и управления центральных органов исполнительной власти.

Олег Гаряга стал главой Шевченковской РГА в июле 2014 года. Магистр права, политолог-международник. Был исполнительным директором Института Евро-Атлантического сотрудничества.

Новый глава Деснянской РГА Давид Шатиришвили – предприниматель.

Глава Оболонской РГА Кирилл Фесик – руководящий партнер адвокатского объединения "Mitrax".

Глава Святошинской РГА Сергей Павловский – заместитель ректора по научной работе Национального медицинского университета имени Богомольца.

Глава Соломенской РГА Ирина Чечётка – руководитель районной прокуратуры.

Глава Днепровской РГА Игорь Щербак – инженер по охране труда Киевского городского центра занятости.

Теги: #киев #президент #кадры
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