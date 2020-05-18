События

20:05 18.05.2020

Буду заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии - Джапарова

2 мин читать
Буду заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии - Джапарова

Эмине Джапарова, кандидат на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, сообщила, что будет заниматься на этом посту вопросами Крыма и публичной дипломатии.

"Заниматься буду несколькими направлениями, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии. Конечно, назначение крымскотатарской женщины на столь высокий пост является первым в истории этого государства. Да, это соответствующий сигнал. (Все журналисты спрашивают об этом). Да, каждый этот сигнал будет воспринимать по-своему", - написала она в Facebook в понедельник.

Джапарова пообещала, что будет очень открытой к межинституционному сотрудничеству и с общественным сектором.

Также она напомнила, что процедура ее назначения на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины предусматривает после согласования президентом Украины представления от Министерства иностранных дел Украины, которое состоялось в понедельник, специальную проверку и в конце концов назначение Кабинетом министров Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

Теги: #джапарова #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 18.05.2020
Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

22:56 07.05.2020
Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

20:42 07.05.2020
Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

20:22 07.05.2020
Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

22:11 30.04.2020
Замглавы ОП: через несколько дней мы узнаем, чем закончится история с Саакашвили

Замглавы ОП: через несколько дней мы узнаем, чем закончится история с Саакашвили

20:41 30.04.2020
Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера РФ - Кремль

Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера РФ - Кремль

19:56 27.04.2020
Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

Все больше депутатов из "Слуги народа" склоняются к тому, чтобы поддержать назначение Саакашвили на должность вице-премьера - Корниенко

21:35 26.04.2020
Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

13:45 07.04.2020
Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

23:41 06.04.2020
Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Глава Минэкоэнерго может быть назначен к концу текущей недели, рассчитывает Герус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КЛИМЕНКО АРЕСТ СУД

ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

ГСЧС ОБВАЛ ОДЕССА

В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

ГОСПОГРАНСЛУЖБА ООС КПВВ

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ТРАНСПОРТ

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 41 человека, в том числе у 5 медиков, один человек умер – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

С 23 мая наземный транспорт Киева может возобновить работу в неограниченном режиме - замглавы КГГА

СБУ изучит ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону

Зеленский назначил и переназначил глав 10 районных госадминистраций в Киеве

В двух селах Запорожской области усилен карантин из-за вспышки коронавируса

СБУ начало расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы - Вятрович

Рада во вторник рассмотрит изменения в законодательстве о гражданстве, а также законопроекты о медиа и иновещании

В Милане открылись бутики в "квартале моды"

ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

Джапарова станет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии – Кулеба

НСЗУ осуществила оплаты по пакету COVID-19 всем центрам экстренной медпомощи на сумму 124 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА