Буду заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии - Джапарова

Эмине Джапарова, кандидат на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, сообщила, что будет заниматься на этом посту вопросами Крыма и публичной дипломатии.

"Заниматься буду несколькими направлениями, в том числе вопросами Крыма и публичной дипломатии. Конечно, назначение крымскотатарской женщины на столь высокий пост является первым в истории этого государства. Да, это соответствующий сигнал. (Все журналисты спрашивают об этом). Да, каждый этот сигнал будет воспринимать по-своему", - написала она в Facebook в понедельник.

Джапарова пообещала, что будет очень открытой к межинституционному сотрудничеству и с общественным сектором.

Также она напомнила, что процедура ее назначения на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины предусматривает после согласования президентом Украины представления от Министерства иностранных дел Украины, которое состоялось в понедельник, специальную проверку и в конце концов назначение Кабинетом министров Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.