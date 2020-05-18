События

20:00 18.05.2020

В двух селах Запорожской области усилен карантин из-за вспышки коронавируса

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В двух селах Запорожской области усилен карантин из-за вспышки коронавируса

В двух селах Михайловского района Запорожской области усилен карантин из-за вспышки COVID-19 после поминального обеда, сообщается на сайте Запорожской областной государственной администрации (ОГА).

В сообщении отмечается, что усиленные противоэпидемические мероприятия проводятся в с. Трудолюбимовка и с. Ровное Михайловского района (Запорожская область), пятеро жителей которых заболели COVID-19.

На данный момент известно, что вспышка COVID-19 произошла после поминального обеда – заболела семья, которая его устраивала, а также трое гостей.

Проводится проверка контактного круга инфицированных. Также, в селах установлены карантинные ограничения на две недели.

Кроме того, решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут усилены карантинные ограничения в г. Энергодар (Запорожская область) с целью недопущения возможных нарушений в работе Запорожской атомной станции и предотвращения риска техногенных аварий, связанных с распространением СОVID-19.

При этом, комиссия приняла решение о смягчении ряда условий карантина для остальных населенных пунктов региона.

По информации главного санитарного врача Запорожской области Романа Терехова, по состоянию на утро 18 мая в Запорожской области зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 382 случая СОVID-19, из них 288 в г. Запорожье.

Теги: #карантин #запорожская_область #коронавирус
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