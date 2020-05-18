В Милане открылись бутики в "квартале моды"

Дизайнерские бутики на улице Монтенаполеоне в миланском "квартале моды" возобновили работу в понедельник, но покупателей в них пока замечено не было, сообщает агентство Associated Press.

В этом районе расположены магазины таких всемирно известных брендов как Armani, Versace, Ferragamo, Fendi и Bottega Veneta. Однако, как отмечает АП, основными посетителями этих бутиков, как правило, являются туристы из США и арабских стран, которым пока закрыт въезд в Италию.

До 3 июня авиасообщение в Италии ограничено, а прибывающим из-за рубежа людям необходимо соблюдать карантин на протяжении 14 дней после въезда на территорию страны.

Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран. Власти страны ввели режим изоляции более двух месяцев назад. С начала пандемии коронавируса в Италии диагностировано более 225 тыс. случаев заражения, свыше 31 тыс. инфицированных скончались.

В последние недели в стране ситуация значительно улучшилась, и поэтому власти разрешили возобновить работу ресторанов, баров, кафе, магазинов и салонов красоты.