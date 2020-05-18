ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте экс-министра доходов и сборов. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений

"Решение следственной судьи Печерского районного суда города Киева от 19 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве №42017000000000113 подозреваемому отменить. Постановить новое решение, которым в удовлетворении ходатайства прокурора Зварыча С. С. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в уголовном производстве №42017000000000113 отказать", - указывается в тексте документа.

Фамилия экс-чиновника не называется, однако по информации агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о бывшем министре доходов и сборов правительства Николая Азарова Александре Клименко.

Решение об отмене ареста было принято Апелляционной палатой ВАКС 13 мая. На данный момент судом оглашена только резолютивная часть решения. Полный текст, в том числе мотивационная часть и обоснование, будут обнародованы позже.

Как сообщалось, Клименко был заочно арестован решением Печерского районного суда г. Киева от 19 августа 2020 года. Досудебное расследование было завершено Главной военной прокуратурой 21 апреля 2017 года. Расследование установило, что экс-министр в период 2012-2013 годов, находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, путем преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.