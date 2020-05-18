НСЗУ осуществила оплаты по пакету COVID-19 всем центрам экстренной медпомощи на сумму 124 млн грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила 25 центрам экстренной медпомощи (ЭМП) около 124 млн грн за апрель в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием COVID-19", сообщила пресс-служба НСЗУ.

Согласно сообщению, НСЗУ заключила договоры и осуществила выплаты в рекордные сроки - за семь рабочих дней.

Тариф на оплату услуг включает доплаты членам специальных бригад ЭМП, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Размер доплат составляет до 300% заработной платы (должностного оклада (с повышениями) с учетом предусмотренных законодательством обязательных доплат и надбавок).

Глава НСЗУ Оксана Мовчан отметила, что все выплаты осуществили 15 мая.

"5 мая было обнародовано соответствующее постановление Кабмина, которое позволило нам вывесить объявление о начале контрактирования. А уже 12 мая НСЗУ перечислила более 86 млн грн первым шестнадцати центрам экстренной помощи. 15 мая мы полностью выплатили деньги всем 25 центрам экстренки. Наша команда сработала очень быстро, чтобы выполнить обязательства перед бригадами экстренной медицинской помощи, которые остаются на передовой в борьбе с коронавирусная болезнью", - сказала она.

В НСЗУ подчеркнули, что общая сумма контрактов центров ЭМП с НСЗУ на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 составляет 476,3 млн грн. Договоры будут действовать в течение периода карантина плюс месяц, до 22 июня.

Наибольшую сумму контрактов имеют Черновицкий областной центр ЭМП - почти 71 млн грн, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева - 56,2 млн грн и Ивано-Франковский областной центр ЭМП - 36,1 млн грн. Сумма договоров не фиксированная, а оплата будет осуществляться по факту распространения эпидемии в каждой области и меняться в соответствии с количеством подтвержденных случаев.

Суммы оплат рассчитываются путем умножения тарифа на количество подтвержденных случаев COVID в области за период с первого по последний день месяца. Тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет около 12,164 тыс. грн. Этот тариф учитывает как выезды к пациентам с установленным диагнозом COVID, так и к пациентам с подозрением на коронавирусной болезни.