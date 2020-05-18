Российские наемники трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе с полуночи

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с полуночи по состоянию на 17:00 понедельника, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сообщается на странице Операции Объединенных сил.

В ответ на обстрелы обороняющиеся подразделения Объединенных сил открывали огонь для прекращения агрессии противника.

На всех трех участках разведения сил и средств режим "Тишина" соблюдался.