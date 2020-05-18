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17:50 18.05.2020

В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

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В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

В Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обрушение произошло около 16:25 понедельника.

"Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - информирует пресс-служба.

Из дома выведены восемь жильцов.

К ликвидации последствий разрушения дома привлечено 76 чел. и 20 ед. техники, из них от ГСЧС привлечено 42 чел. личного состава и 10 ед. техники.

По информации местного издания "Думская", в результате обрушения стены повреждены три квартиры. Всего в доме 1890 года постройки, согласно данным муниципального департамента городского хозяйства, заселены 30 квартир и прописан 41 чел.

Кроме6 того, уточняется, что в результате происшествия заблокирован проезжавший по ул. Торговой троллейбус маршрута №2. Движение по маршруту прекращено. Представитель КП "Одесгорэлектротранс" уточнил, что для ликвидации повреждений придется полностью демонтировать контактную сеть на участке, пишет "Думская".

Теги: #гсчс #обвал #одесса
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