ЦИК упростил процедуру смены избирательного адреса, чем открыл возможности для голосования на местных выборах переселенцам

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник своим постановлением утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя по изменению избирательного адреса в соответствии с ч.3 ст.8 закона "О Государственном реестре избирателей", который направлен на защиту избирательных прав граждан, проживающих не по месту регистрации, в частности, внутренне перемещенных лиц.

"Этот порядок делает возможным изменение избирательного адреса безотносительно к регистрации места жительства. Он направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые по определенным причинам вынуждены проживать по месту своей регистрации. Возможность изменить избирательный адрес по месту своего фактического проживания, безусловно, увеличит количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии.

Принятым порядком, в частности, предусмотрено, что избиратель может подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения Государственного реестра избирателей в бумажной или электронной форме с использованием Интернета. Заявление может быть подано в любое время не позже, чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Также избиратель может обратиться с новым заявлением о смене избирательного адреса не раньше, чем через 180 дней после даты внесения Госреестр избирателей последнего такого изменения.

"После принятия этого Порядка мы расширяем возможности для реализации избирательных прав граждан. В частности, благодаря указанной процедуре в ближайших местных выборах смогут принять участие внутренне перемещенные лица. В свою очередь для других граждан Украины она создаст возможность голосовать в тех территориальных общинах, где они фактически проживают", - отметил председатель Комиссии Олег Диденко.

В ЦИК также отмечают, что в свое время обратились к общественности с предложением присоединиться к подготовке указанного порядка и предоставить свои предложения и замечания. В результате от общественных организаций, отдельных граждан и членов ЦИК поступило более 50 предложений и замечаний, которые были обработаны и обобщены.