Фонд Порошенко и "Рошен" с начала пандемии коронавируса передал в больницы Украины 115 тыс. защитных костюмов для медиков

В более 100 медицинских учреждений по всей Украине переданы 115 тыс. медицинских костюмов высокого уровня защиты, купленные и доставленные в страну за средства Фонда Порошенко и компании "Рошен".

Как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", всего в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания "Рошен" доставили из Китая 30 тыс. костюмов, 10 тыс. высококачественных защитных очков и 60 тыс. пар перчаток. Еще 100 тыс. сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее, 85 тыс. двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

"Если в первой волне мы передавали эти костюмы опорным больницам, которые встречают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам, и областным больницам широкого профиля. Все - чтобы врачи были защищены", - сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Так, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией "Рошен" уже работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Кроме того, Фонд Порошенко профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования - мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры передали в 5 больниц. Также Фонд Порошенко профинансировал ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях, еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове.

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F.Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от 10 тыс. до 20 тыс. тестов", - сообщил Порошенко.

Отмечается, что в рамках благотворительной деятельности Фонд Порошенко, компания "Рошен", волонтеры и благотворители обеспечили продуктовыми наборами первой необходимости более чем 38 тыс. украинцев. Благотворительная акция продолжается, каждый желающий может присоединиться к ней через платформу v2020.org.ua.