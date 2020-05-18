Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко инициировал общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина, сообщила пресс-служба Минздрава.

Соответствующее распоряжение о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина опубликовано на сайте ведомства.

В настоящее время сформированы проекты временных рекомендаций к проведению ЗНО, работе учреждений дошкольного образования, гостиниц, автотранспортным перевозкам, и мероприятиям в учреждениях физической культуры и спорта во время II и III этапов выхода из карантина.

Свои предложения можно подать до 18:00 19 мая 2020 года.