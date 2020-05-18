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15:35 18.05.2020

Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

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Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко инициировал общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина, сообщила пресс-служба Минздрава.

Соответствующее распоряжение о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина опубликовано на сайте ведомства.

В настоящее время сформированы проекты временных рекомендаций к проведению ЗНО, работе учреждений дошкольного образования, гостиниц, автотранспортным перевозкам, и мероприятиям в учреждениях физической культуры и спорта во время II и III этапов выхода из карантина.

Свои предложения можно подать до 18:00 19 мая 2020 года.

Теги: #ляшко #карантин
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