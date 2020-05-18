В Армении более 350 новых заражений COVID-19 за сутки, скончались 2 человека

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 351 человека, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 4 тыс. 823, сообщает в понедельник армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались два пациента, число жертв с коронавирусной инфекцией в стране достигло 86 человек.

Выздоровели после коронавируса 2019 человек (+94 за сутки).

Значительный рост числа заражений коронавирусом в Армении наблюдается уже четвертый день. Так, 15 мая было зафиксировано 184 новых случая заражения, 16 мая - 239, 17 мая - 189.

Со своей стороны глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил в понедельник, что на лечении находятся 2 тыс. 718 человек, состояние здоровья более 100 пациентов с коронавирусом тяжелое или крайне тяжелое.

Между тем, власти Еревана с 20 мая намерены открыть в городе десткие сады, сообщил журналистам вице-мэр города Тигран Вирабян.

"Детсады могут посещать дети, оба родителя которых работают, а также дети из необеспеченных семей", - сказал он.

С 18 мая в Армении полностью заработал общественный транспорт, открыты все места торговли, объекты общепита, закрытые ранее в рамках мер против распространения коронавируса.