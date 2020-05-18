В борьбе с COVID-19 Украина запросила помощь от ЕС, Словакия отреагировала

Словакия предложила свою помощь в ответ на запрос Украины через Механизм гражданской защиты Европейского союза помочь в борьбе с коронавирусом.

Как говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, распространенном в понедельник, в частности, Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

ЕС будет координировать и финансировать доставку этой помощи Украине.

Комментируя данное решение Братиславы, европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич сказал: "С пандемией коронавируса нужно сражаться на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус. ЕС готов направить дальнейшие предложения о помощи".