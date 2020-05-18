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14:39 18.05.2020

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще четыре новых случая COVID-19, выздоровели уже 78 человек - командование Медсил

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В ВСУ за прошедшие сутки выявлено еще четыре новых случая COVID-19, выздоровели уже 78 человек - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 18 мая зафиксировано еще четыре новых случая коронвируса, вылечились от COVID-19 уже 78 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 18 мая в Вооруженных силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 78 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая COVID-19. Из них один сотрудник ВСУ, он находится на лечении в Староконстантиновской ЦРБ. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

Еще трое военнослужащих (двое в Ровенской и один в Киевской области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) - 199 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 28 человек.

Как сообщалось, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в 18 мая утром, в данное время активных больных в Украине 12 805 человек.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице 16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус
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