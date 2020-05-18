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14:31 18.05.2020

Гутерриш не видит замены ВОЗ

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Гутерриш не видит замены ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с коронавирусом является незаменимым инструментом реагирования на кризис, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"ВОЗ незаменима. Ей нужно больше ресурсов, особенно для того, чтобы оказывать поддержку развивающимся странам, что должно быть главным предметом нашего беспокойства", - отметил Гутерриш в начале видеосаммита Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, внимание к ситуации с коронавирусом в развивающихся странах - это не "благотворительность", а вопрос безопасности всего мира.

Также он указал на необходимость понять, почему коронавирус смог так быстро распространиться по миру, чтобы быть подготовленными к возникновению подобных возможных кризисов в будущем.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Он обвинил организацию в продвижении китайской "дезинформации" о вспышке коронавируса.

До этого США были крупнейшим донором ВОЗ.

Впоследствии телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ - на уровне Китая. Если платеж США будут соответствовать взносу Китая, то, как отмечает телеканал, его новый уровень финансирования составит примерно одну десятую от прежнего объема финансирования, составлявшего $400 млн в год.

Теги: #гутерриш #коронавирус #воз
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