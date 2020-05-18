Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники с начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 18 мая, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска обстрелов наших позиций не совершали, воздерживаясь от адекватного ответа Объединенных сил", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что защитники Украины неуклонно соблюдают режим тишины на линии боевого соприкосновения и готовы дать отпор на коварные вражеские действия противника.