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14:05 18.05.2020

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

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Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники с начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 18 мая, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска обстрелов наших позиций не совершали, воздерживаясь от адекватного ответа Объединенных сил", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что защитники Украины неуклонно соблюдают режим тишины на линии боевого соприкосновения и готовы дать отпор на коварные вражеские действия противника.

Теги: #рф #минобороны #оос #ордло
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