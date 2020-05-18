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13:57 18.05.2020

КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

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КПВВ на линии разграничения на Донбассе по-прежнему не работают, отдельные решения о пересечении принимает командующий ООС – Госпогранслужба

В субботу на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" украинские пограничники пропустили на оккупированную территорию 21 человека, с оккупированной территории - 32 человек, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, добавив при этом, что решения о пересечении КПВВ принимает командующий Объединенных сил и пока об изменениях в порядке пропуска Госпогранслужбу не информировали.

"Решение о пересечении КПВВ принимает командующий Объединенных сил. С 22 марта ним определено, что КПВВ временно прекратили работу и пропуск через них не осуществляется, однако могут быть исключения при жизненно важных ситуациях у людей, когда командующий Объединенных сил принимает отдельные решения по пропуску. В субботу люди прибыли к КПВВ как на выход с подконтрольной украинской власти территории, так и на вход. На оккупированную территорию было пропущено 21 человека, с оккупированной территории - 32 человека", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам Демченко, исключительно, когда люди прибывают на КПВВ, пограничники выносят предложения о пропуске на рассмотрение командующего ООС, и уже по его решению пропускаются люди как в одну, так и в другую сторону.

"На данный момент об изменениях в работу КПВВ, которые могли бы быть приняты командующим Объединенных сил, нам пока не известно. Нашим подразделениям об этом решении не сообщалось. Однако, скорее всего, такие ограничения будут действовать, пока будет оставаться сложная ситуация с недопущением распространения коронавируса", - пояснил спикер погранведомства.

Демченко призвал граждан также учитывать, что иногда незаконные вооруженные формирования отказывают во въезде на временно оккупированную территорию Украины, даже в случае позитивного решения командующего Объединенных сил.

"Также неоднократно фиксировалось, особенно в направлении оккупированной территории, когда командующим принимается позитивное решение о пропуске, человек следует на оккупированную территорию, однако через некоторое время возвращается, поскольку получил отказ от незаконных вооруженных формирований. Гражданам также стоит это учитывать", - отметил он.

Теги: #госпогранслужба #оос #кпвв
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