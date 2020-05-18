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13:28 18.05.2020

14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

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14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

14 областей Украины уже полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни.

В то же время регионы начали выплаты доплат за апрель, сообщили в Министерстве здравоохранения на традиционном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник.

"К тому же профильное министерство уже начало заключать контракты на закупку средств защиты от коронавируса. Также сегодня в регионы отправят более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов", - отмечают в пресс-службе главы государства.

Теги: #медики #выплаты #зеленский #коронавирус
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