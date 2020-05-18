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12:40 18.05.2020

Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

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Кличко: Киев готов после 22 мая возобновить в обычном режиме работу наземного общественного транспорта, а с 25 мая - метро

С 22 мая в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер, что включает возобновление работы общественного транспорта в обычном режиме, функционирование спортивных залов и промышленных рынков, заявил мэр столицы Виталий Кличко

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. кв. м, спортзалы и фитнесс-центры, кроме бассейнов", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции.

Также он напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #транспорт
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