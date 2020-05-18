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12:01 18.05.2020

Спецрейсами в Украину вернулись 550 пассажиров из Лиссабона, Милана, Дубаи и Аликанте - Госпогранслужба

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Спецрейсами в Украину вернулись 550 пассажиров из Лиссабона, Милана, Дубаи и Аликанте - Госпогранслужба

Четырьмя специальными авиарейсами в воскресенье, 17 мая, в Украину вернулись 550 пассажиров из Лиссабона, Милана, Дубая и Аликанте, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"За сутки аэропорт "Борисполь" принял четыре пассажирских специальных авиарейса из Лиссабона, Милана, Дубая и Аликанте. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили более 550 пассажиров", - говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Ни один из пассажиров не также жаловался на самочувствие.

Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома".

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 20,2 тыс. человек.

Теги: #эвакуация #госпогранслужба #коронавирус
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