Арестован россиянин, пытавшийся подкупить пограничника для пропуска в Украину двух автобусов с нелегалами из РФ – военная прокуратура

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины 15 мая разоблачила гражданина, который имеет двойное гражданство - Республики Молдова и Российской Федерации, лейтенанта в запасе ВС РФ.

"Указанный гражданин РФ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач" пытался подкупить ст. лейтенанта Госпогранслужбы Украины, начальника отделения инспекторов пограничной службы "Могилев-Подольский". Таким путем иностранец надеялся получить разрешение на беспрепятственный пропуск двух пассажирских автобусов с иностранцами через государственную границу на территорию Украины вне действующих ограничений карантина, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в обнародованном пресс-службой Военной прокуратуры Украины в понедельник сообщении.

Гражданина Российской Федерации разоблачила и задержала Военная прокуратура Винницкого гарнизона непосредственно во время передачи суммы неправомерной выгоды в размере 50 тыс. российских рублей украинскому офицеру-пограничнику, предмет преступления изъят.

16 мая по ходатайству военной прокуратуры Винницкого гарнизона суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

18 мая обвинительный акт в совершении иностранцем преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 УК Украины, направлен в Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области.

"Санкция ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание задержанному россиянину в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок", - добавили в ведомстве.