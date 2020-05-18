Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП в Бородянском районе Киевской области

Полиция Киевской области расследует уголовное производство по факту ДТП в Бородянском районе, где погибли три человека.

"Фатальные последствия имело ДТП, произошедшее в ночное время в окрестностях с. Пороскотень Бородянского района. Водитель автомобиля ВАЗ-21033 не справился с управлением и столкнулся с деревом. Вследствие - 28-летний водитель и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров попали в больницу", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на странице Полиции Киевской области в соцсети Фейсбук.

Всего за прошлые сутки на автодорогах Киевской области произошло 6 аварий с травмированными, в которых, в частности, пострадали дети. По всем фактам полиция открыла уголовные производства, продолжаются досудебные расследования.