Биофармацевтическая компания "Биофарма" начинает проводить ИФА-тесты перенесших COVID-19 доноров плазмы, которая будет использована для разработки препарата для лечения этого заболевания.

"Биофарма" закупила 12 тыс. ИФА-тестов производства компании Roche и уже в понедельник на нашей аппаратной базе мы начнем тестировать доноров на наличие антител", - сообщил на своей странице в Facebook совладелец компании Константин Ефименко.

Он напомнил, что "Биофарма" приступила к сбору плазмы от доноров, перенесших Covid19.

"Уже заготовлены первые литры такой плазмы, а наш коллектив проделывает сложнейшую работу. Мы понимали, что будет нелегко. Очень нелегко", - написал он.

Ефименко отметил, что количество потенциальных доноров очень ограничено. Так, из 4700 выздоровевших (на момент публикации поста Ефименко - ИФ) по Украине, 40% старше 60 лет и не могут быть донорами, 20% не могут быть донорами по своим показаниям. "Остаётся 1800 человек в большой, сорокамиллионной стране, которых нужных найти, причем не всех, а добровольцев, кто готов стать донором", - пояснил он.

Как сообщалось, "Биофарма" начала разработку гипериммунного иммуноглобулина на основе плазмы перенесших COVID-19 людей, этот препарат может быть эффективным для специфического лечения COVID-19.

Разработка препарата осуществляется в рамках участия "Биофармы" в работе Международного альянса компаний, специализирующихся на производстве препаратов из плазмы крови, в который также входят Takeda и CSL, Octapharma, Biotest, BPL, LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics. Заготовку такой плазмы проводят плазмоцентры в Сумах, Черкассах, Днепре, Харькове

Также "Биофарма" начала клинические исследования по оценке эффективности препарата "Биовен" производства ООО "Биофарма Плазма" в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2.

Biopharma - украинская биотехнологическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет.

Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира. Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.

Компания развивает сеть собственных плазмацентров. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове