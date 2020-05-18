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11:10 18.05.2020

СБУ разоблачила за неделю почти полсотни пророссийских интернет-агитаторов, распространяющих фейки

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СБУ разоблачила за неделю почти полсотни пророссийских интернет-агитаторов, распространяющих фейки

а последнюю неделю киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили почти 50 новых интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

"С начала введения карантина СБУ уже обнаружила 370 таких интернет-агитаторов. Установлено, что 17 из них действовали по заданию российской стороны. Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тысячи с миллионной аудиторией", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

В спецслужбе отмечают, что агитаторы используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению.

"В частности, через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки деструктивных и антигосударственных мероприятий", - говорится в сообщении.

Информацию о выявленных 353 агитаторах СБУ направила Национальной полиции. 145 из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Теги: #фейк #рф #сбу
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