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10:31 18.05.2020

Украинцы стали лучше оценивать ситуацию с коронавирусом в стране - соцопрос

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Украинцы стали лучше оценивать ситуацию с коронавирусом в стране - соцопрос

Более трети (35%) украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня улучшается, столько же считают, что она не меняется, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам соцопроса, проведенного социологами 12-13 мая, еще 17% видят ухудшение ситуации.

Как отмечают социологи, за последние 2 недели, количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилось почти втрое (с 44% до 17%).

Помимо этого треть населения оценивает направление движения Украины как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента страны Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 12-13 мая 2020г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Теги: #коронавирус #опрос
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