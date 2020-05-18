Украине не забывает о Крыме и будет предлагать отдельную платформу для переговоров о его возвращении – вице-премьер Резников

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подчеркивает, что Украина работает над возвращением всех своих территорий, включая Крым, и будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму.

"В первую очередь, когда я был у президента с премьер-министром, и мне предложили возглавить это министерство, то я сразу задал вопрос: "Я правильно понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме, и о временно оккупированной части Донбасса?". Ответ был: "Да, правильно понимаешь, только так и не иначе", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Резников напомнил, что первой его официальной командировкой в должности министра реинтеграции была поездка в Херсонскую область, на линию административной границы с временно оккупированным Россией Крымом.

Он также указал, что Украина будет предлагать формат международных переговоров о возврате Крыма и обсуждает это со своими партнерами.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", - отметил вице-премьер.