События

10:26 18.05.2020

В Израиле успешно протестировали на грызунах вакцину против коронавируса

2 мин читать
В Израиле успешно протестировали на грызунах вакцину против коронавируса

Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах, сообщил в понедельник 12-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, во время проведения испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, затем все грызуны были инфицированы коронавирусом нового типа. Результаты исследования показали, что привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19.

Вскоре институт начнет следующий этап испытаний - на других животных, а затем - на человеке. Отмечается, что в случае, если исследование пройдет по плану, вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в прошлом месяце, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил институт биологических исследований присоединиться к борьбе с коронавирусной пандемией.

Кроме того, лаборатория института под наблюдением вооруженных сил также работает над созданием лекарства для лечения заболеваний, развивающихся на фоне заражения коронавирусом.

В минувшие выходные минобороны Израиля объявило, что институт подал патент на восемь типов антител к коронавирусу, которые будут использованы в разработке препарата для лечения COVID-19.

Как сообщает The Jerusalem Post, институт также участвует в сборе плазмы у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в надежде, что это поможет исследованию.

Над созданием вакцины против коронавируса также работает израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.

По данным газеты The Jerusalem Post, в MIGAL намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетической сходство и идентичен механизм заражения.

Теги: #коронавирус #вакцина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 18.05.2020
"Биофарма" начинает проводить ИФА-тесты перенесших COVID-19 доноров плазмы

"Биофарма" начинает проводить ИФА-тесты перенесших COVID-19 доноров плазмы

10:34 18.05.2020
Загруженность фонда коек под пациентов с COVID-19 составляет 12%

Загруженность фонда коек под пациентов с COVID-19 составляет 12%

10:31 18.05.2020
Украинцы стали лучше оценивать ситуацию с коронавирусом в стране - соцопрос

Украинцы стали лучше оценивать ситуацию с коронавирусом в стране - соцопрос

10:15 18.05.2020
В Турции на четыре дня ввели комендантский час

В Турции на четыре дня ввели комендантский час

10:06 18.05.2020
В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

10:00 18.05.2020
45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

09:33 18.05.2020
Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

09:33 18.05.2020
Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

09:18 18.05.2020
В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса

В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса

08:42 18.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 315 тыс. человек, число инфицированных - 4,7 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 315 тыс. человек, число инфицированных - 4,7 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРЫМ ПЕРЕГОВОРЫ РЕЗНИКОВ ОККУПАЦИЯ КРЫМА

Украине не забывает о Крыме и будет предлагать отдельную платформу для переговоров о его возвращении – вице-премьер Резников

СНБО КОРОНАВИРУС

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ТАТАРЫ

Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

СНБО КОРОНАВИРУС

В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Арестован россиянин, пытавшийся подкупить пограничника для пропуска в Украину двух автобусов с нелегалами из РФ – военная прокуратура

Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП в Бородянском районе Киевской области

Крупные торговые центры в Киеве нужно открывать после восстановления работы метро - Кличко

СБУ разоблачила за неделю почти полсотни пророссийских интернет-агитаторов, распространяющих фейки

Прокуроры вновь добились ареста судна, владелец которого незаконно добывал песок в оккупированном Крыму

Допрос Стерненко не связан с уведомлением его о подозрении

Кличко подтвердил переговоры о возможном создании новой политической силы с участием мэров

Украине не забывает о Крыме и будет предлагать отдельную платформу для переговоров о его возвращении – вице-премьер Резников

Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти начали возвращаться к сталинским методам - Шмыгаль

Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА