Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти начали возвращаться к сталинским методам - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти, аннексировав Крым, начали возвращаться к сталинским методам.

"Сегодня мы с болью и скорбью вспоминаем преступления против коренного народа Крыма, когда в 1944 году советская власть на основании надуманных обвинений депортировали из полуострова почти 200 тыс. Крымских татар. В основном женщин и детей. В течение первых двух лет изгнания от голода и болезней погибло почти половина депортированных", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер отметил, что жестокие испытания не сломили крымскотатарскую нацию.

"Но ровно через 70 лет после тех ужасных событий московские власти, аннексировав Крым, начали возвращаться к сталинским методам: через преследования, насилие, аресты почти 35 тыс. Крымских татар вновь были вынуждены покинуть свои дома", - добавил Шмыгаль.

В то же время, премьер заявил, что верит, что историческая справедливость будет восстановлена, и ключевую роль в этом играет Украинское государство.

"Почтить память жертв несправедливости - наш моральный долг, ведь справедливость является ценностью для каждого человека. Мы будем всегда помнить о трагедии 18 мая, судьбу крымских татар, несмотря на все выстояли и победили. И мы победим, мы все", - подчеркнул он.