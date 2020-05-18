Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что наступит день, когда Крым вернется в Украину, а прожившие на полуострове до 2014 года крымские татары и украинцы – в свои дома в Крыму.

"Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", - написал он на своей странице в Facebook по случаю 76-й годовщины принудительной депортации крымских татар с Крымского полуострова во времена СССР.

Зеленский отметил, что утро 18 мая 1944 года называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народ, лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой, и казалось, что все беды позади, но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю.

"А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений. Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - подчеркнул президент.

Зеленский указал, что 18 мая на зданиях Офиса президента Украины и Кабинета министров были размещены световые проекции в знак солидарности с крымскотатарским народом.

"Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944 года. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, но невозможно отобрать у народа его дух и волю. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа", - говорится в его обращении.