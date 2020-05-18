События

09:33 18.05.2020

Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

1 мин читать
Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

В понедельник во Франции возобновлением занятий ряда школ продолжится реализация выхода из режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, сообщает Le Figaro.

По данным издания, в 4 тыс. школ "зеленой" зоны - наименее затронутой эпидемией части страны - вернутся около 150 тыс. учеников шестых и пятых классов колледжей. Посещение школы допускается только при ношении маски.

Соответствующее решение по нескольким регионам "красной" зоны ожидается в конце месяца. В этой зоне с более активным распространением коронавируса и повышенным наполнением больниц инфицированными COVID-19 пациентами проживают 27 млн французов (всё население страны составляет около 67 млн с учетом заморских территорий).

Частичное начало работы школ, отмечает Le Figaro, следует за открытием торгового сектора, пляжей и некоторых туристических мест.

В воскресенье Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции объявила о 483 новых летальных исходах за минувшие сутки среди больных, зараженных коронавирусом (96 зарегистрировано накануне). Общее число смертей инфицированных COVID-19 достигло 28108.

Это самый значительный рост данного показателя за последние недели.

Минздрав объясняет такой скачок количества жертв уточнением цифр по летальным исходам в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

При этом в министерстве подчеркивают снижающееся число госпитализаций, в том числе в реанимационных отделениях.

Теги: #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 18.05.2020
В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

10:00 18.05.2020
45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

09:33 18.05.2020
Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

09:18 18.05.2020
В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса

В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса

08:42 18.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 315 тыс. человек, число инфицированных - 4,7 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 315 тыс. человек, число инфицированных - 4,7 млн - университет Хопкинса

05:20 18.05.2020
15 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

15 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

05:15 18.05.2020
Трамп заявил о снижении числа заболеваний COVID-19 на всей территории США

Трамп заявил о снижении числа заболеваний COVID-19 на всей территории США

23:46 17.05.2020
19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

21:44 17.05.2020
Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

18:34 17.05.2020
В Ровенской области лабораторно подтверждёно еще 26 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19

В Ровенской области лабораторно подтверждёно еще 26 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО КОРОНАВИРУС

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

СНБО КОРОНАВИРУС

В Украине 325 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 160 – выздоровели, 21 новая жертва вируса

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти начали возвращаться к сталинским методам - Шмыгаль

Японская гора Фудзияма будет закрыта для альпинистов этим летом из-за COVID-19

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Взрыв прогремел в Афганистане, семь человек погибли и более 40 получили ранения

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

В Хмельницкой области саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи – ГСЧС

Движение на путепроводе на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом м проспектом  Бандеры открыто - КГГА

Евросоюз приветствовал соглашение между политическими лидерами Афганистана

Депутаты «Европейской Солидарности» почтили память жертв политических репрессий

В Эстонии с понедельника отменяется чрезвычайное положение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА