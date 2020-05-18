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09:33 18.05.2020

Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

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Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник.

К предложению присоединились 54 страны Африки, отмечает газета.

Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.

Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину, напоминает The Guardian. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19".

В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это "первым шагом" к обеспечению прозрачности.

На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.

Теги: #расследование #коронавирус
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