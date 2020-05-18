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07:42 18.05.2020

Взрыв прогремел в Афганистане, семь человек погибли и более 40 получили ранения

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Взрыв прогремел в Афганистане, семь человек погибли и более 40 получили ранения

Семь человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва автомобиля в афганской провинции Газни, сообщает Tolo News.

Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль рядом со зданием специального подразделения Национального управления безопасности (NDS) в провинции Газни в понедельник утром, сообщили местные чиновники.

По данным силовиков, инцидент произошел около 4:30 утра.

Представитель министерства здравоохранения Газни сообщил, что в результате взрыва погибли семь человек и еще более 40 получили ранения.

"Большинство жертв - сотрудники NDS", - заявили чиновники здравоохранения.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.

Теги: #взрыв #афганистан #жертвы
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