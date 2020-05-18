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07:16 18.05.2020

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

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Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты:  Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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