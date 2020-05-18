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07:03 18.05.2020

В Хмельницкой области саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи – ГСЧС

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В Хмельницкой области саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи – ГСЧС

17 мая в 12:25 саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте, уничтожили 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье вечером.

«Этот взрывоопасный предмет был обнаружен накануне «черными» археологами в реке Волк вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье вечером.

Теги: #гсчс #украина #пиротехники
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