События

03:36 18.05.2020

Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб

1 мин читать
Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб

Самолет пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс (Британская Колумбия), один человек погиб, сообщает Global News.

По данным телеканала, на борту самолета находились два члена экипажа, один из которых погиб, а другой выжил, но получил многочисленные травмы.

"Один человек был доставлен в больницу", - сообщил у себя в твиттере министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс.

На видео, снятом очевидцем, видно, как взлетают два одномоторных реактивных самолета Canadair Tutor. Один из них практически сразу падает на землю, после чего взрывается.

Теги: #самолет #канада #крушение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 15.05.2020
Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

17:44 14.05.2020
Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

00:56 13.05.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 70 тыс., более 5 тыс. человек скончались

20:29 06.05.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тыс., более 4 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тыс., более 4 тыс. человек скончались

00:49 05.05.2020
Замглавы ОП: возможно, нужно было сразу четко пояснить, что "Мрия" доставила груз для частной компании, но часть его она передаст в больницы

Замглавы ОП: возможно, нужно было сразу четко пояснить, что "Мрия" доставила груз для частной компании, но часть его она передаст в больницы

05:41 03.05.2020
Военный самолет разбился в Боливии, погибли шесть человек

Военный самолет разбился в Боливии, погибли шесть человек

19:01 30.04.2020
Один человек погиб, пятеро пропали без вести в результате крушения канадского вертолета в Ионическом море

Один человек погиб, пятеро пропали без вести в результате крушения канадского вертолета в Ионическом море

18:05 29.04.2020
В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

19:27 23.04.2020
В Канаде число заболевших коронавирусом приблизилось к 41 тыс., более 2 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших коронавирусом приблизилось к 41 тыс., более 2 тыс. человек скончались

19:02 21.04.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 37 тыс., более 1,7 тыс. скончалось

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

КОРОНАВИРУС ЕРМАК

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Движение на путепроводе на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом м проспектом  Бандеры открыто - КГГА

Евросоюз приветствовал соглашение между политическими лидерами Афганистана

Депутаты «Европейской Солидарности» почтили память жертв политических репрессий

В Эстонии с понедельника отменяется чрезвычайное положение

19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Трамп решит, каким образом добиваться от Китая компенсаций за распространение коронавируса

Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД

Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий  - штаб ООС

Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за сбитого над Тегераном самолета МАУ – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА