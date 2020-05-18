Депутаты «Европейской Солидарности» почтили память жертв политических репрессий

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность почтили память жертв политических репрессий у мемориала «Быковнянские могилы», сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«В ХХ веке была два крупнейших тоталитарных режима - сталинский и гитлеровский. Почему важно знать историю? Это очевидно, ибо без истории нет настоящего и будущего. Последний год показывает, какая короткая дистанция от незнания исторических уроков. Как трудно строить демократическую страну - и как быстро можно пройти путь от демократии к реваншу», - подчеркнула народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко .

Геращенко также отметила, что нынешняя власть должна сделать выводы из истории Украины и прекратить политические репрессии.

«В Украине жертвами политических репрессий стало 10000000 человек. Большое количество этих людей похоронены в Быковне, но ужас состоит в том, что такие Быковни есть у каждого областного центра. НКВД требовало выделения специальных участков, где ночью осуществлялись расстрелы или захоронения жертв политических репрессий», - сказал народный депутат Владимир Вятрович.

«Память дает нам право и возможность бороться за то, чтобы таких ужасных страниц истории больше не было. Осведомленность народа - это обязанность власти эту осведомленность вводить как норму. Тогда мы последствия имперской политики, которая была, очень быстро преодолеем», - добавил нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз.