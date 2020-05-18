События

01:45 18.05.2020

Депутаты «Европейской Солидарности» почтили память жертв политических репрессий

1 мин читать
Депутаты «Европейской Солидарности» почтили память жертв политических репрессий

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность почтили память жертв политических репрессий у мемориала «Быковнянские могилы», сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

 «В ХХ веке была два крупнейших тоталитарных режима - сталинский и гитлеровский. Почему важно знать историю? Это очевидно, ибо без истории нет настоящего и будущего. Последний год показывает, какая короткая дистанция от незнания исторических уроков. Как трудно строить демократическую страну - и как быстро можно пройти путь от демократии к реваншу», - подчеркнула народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко .

Геращенко также отметила, что нынешняя власть должна сделать выводы из истории Украины и прекратить политические репрессии.

«В Украине жертвами политических репрессий стало 10000000 человек. Большое количество этих людей похоронены в Быковне, но ужас состоит в том, что такие Быковни  есть у  каждого областного центра. НКВД требовало выделения специальных участков, где  ночью осуществлялись расстрелы или захоронения жертв политических репрессий», - сказал народный депутат Владимир Вятрович.

«Память дает нам право и возможность бороться за то, чтобы таких ужасных страниц истории больше не было. Осведомленность народа - это обязанность власти эту осведомленность вводить как норму. Тогда мы последствия имперской политики, которая была, очень быстро преодолеем», - добавил нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем  Чийгоз.

 

Теги: #репрессии #украина #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:46 17.05.2020
19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

22:35 17.05.2020
Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД

Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД

20:51 17.05.2020
Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за сбитого над Тегераном самолета МАУ – МИД

Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за сбитого над Тегераном самолета МАУ – МИД

19:57 17.05.2020
МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

19:02 17.05.2020
18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – Офис президента

18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – Офис президента

11:52 17.05.2020
Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Зеленский почтил память жертв политических репрессий

11:07 17.05.2020
На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

На Волыни правоохранители задержали контрабандиста при попытке подкупа пограничника

10:47 17.05.2020
В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

10:33 17.05.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

09:55 17.05.2020
За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

За прошедшие сутки еще у одного сотрудника ВСУ подтвержден коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ОБЛАСТЬ СНБОУ

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 433 человека заболели Covid-19 за минувшие сутки, 210 – выздоровели, 17 новых жертв вируса - СНБО

КОРОНАВИРУС ЕРМАК

Следующий этап ослабления карантина запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет стабильной - Ермак

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В 13 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Евросоюз приветствовал соглашение между политическими лидерами Афганистана

В Эстонии с понедельника отменяется чрезвычайное положение

Трамп решит, каким образом добиваться от Китая компенсаций за распространение коронавируса

Во Франции с понедельника возобновят работу 4 тыс. школ, на занятия пойдут около 150 тыс. школьников

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий  - штаб ООС

Парламент Израиля одобрил состав нового правительства

В Ровенской области лабораторно подтверждёно еще 26 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов

На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и РФ против крымских татар – МВОТ

В китайском Ухане выявили 28 бессимптомных носителей коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА