В Эстонии с понедельника отменяется чрезвычайное положение

В Эстонии с 18 мая завершается действие режима чрезвычайного положения, но ряд ограничений сохраняется.

Постановления правительства о чрезвычайном положении объявляются утратившими силу, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Так, с понедельника разрешается проведение тренировок и соревнований на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек, публичные собрания при заполняемости помещений не более 10 человек, а на свежем воздухе - не более 100 человек, посещение учреждений социальной опеки и мест лишения свободы и вводится ряд других послаблений.

В то же время продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

С 18 мая по-прежнему будет ограничена продажа алкоголя во всех местах торговли, в том числе ресторанах и барах, с 22 часов вечера до 10 часов утра.

Вводится карантин для больных COVID-19 и близко контактировавших с ними лиц.

Продлевается ограничение на пересечение границы Эстонии и требование 14-дневного карантина для тех же категорий въезжающих в страну людей, что и раньше. Без соблюдения карантина в Эстонию могут въезжать граждане Латвии и Литвы, лица, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание в этих странах, у которых нет симптомов заболевания.

В страну по-прежнему могут въезжать без соблюдения карантина категории людей без признаков заболевания, на которые это право распространялось и ранее, например, перевозчики товаров и сырья, люди, связанные с международными пассажирскими и грузоперевозками, лица, связанные с технологической работой действующих в Эстонии предприятий, работники сферы здравоохранения, дипломаты, люди, прибывающие в рамках международного военного сотрудничества.

В публичном месте и помещении остается в силе правило 2+2, которое означает, что на улице или в помещении могут передвигаться вместе не более двух человек, придерживаясь с остальными людьми дистанции в два метра. Правило не распространяется на семьи и не действует дома.

До 30 июня запрещены все публичные мероприятия.

Необходимость ограничений будет оцениваться каждые две недели.