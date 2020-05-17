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23:46 17.05.2020

19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

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19 новых случаев инфицирования Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Еще 19 новых случаев инфицирования  коронавирусной болезнью Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 17 мая, официально подтверждено еще 19 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 150 новых образцов", - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Вместе с тем, по его словам, 5 человек умерли от болезни, 26 человек выздоровели.

Глава ОГА отметил, что общее число инфицированных в Черновицкой области составило 2713 человек.

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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