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23:02 17.05.2020

Трамп решит, каким образом добиваться от Китая компенсаций за распространение коронавируса

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Трамп решит, каким образом добиваться от Китая компенсаций за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп, когда для этого наступит подходящий момент, примет решение, каким образом добиться от Китая компенсаций за пандемию коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье глава Госдепа Майк Помпео.

"Для начала, нужно справиться с этой ситуацией (с пандемией - ИФ). Второй этап заключается в том, что нам нужно проинформировать весь мир о том, что Коммунистическая партия Китая по-прежнему не предоставляет нам информацию (необходимую для борьбы против зародившегося в КНР вируса - ИФ)", - сказал он в интервью изданию Washington Examiner.

"Миру следует сплотиться, чтобы заставить Китай платить по счетам до тех пор, пока он не изменит свое поведение и не будет себя вести как достойная страна", - добавил Помпео.

"Затем, когда эти первые два этапа будут пройдены, президент США примет решение о том, как лучше всего добиться того, чтобы Китай осознал последствия своих действий и согласился на компенсации для тех, кто в США пострадал от вируса", - сказал госсекретарь.

Он пояснил, что компенсации от Пекина следует получить в США "не только тем, кто сам заболел или потерял близкого человека, но и тем, кто понес финансовый ущерб от того, как вирус повлиял на американскую экономику".

Помпео в очередной раз раскритиковал власти Китая за то, что те не сумели остановить распространение заболевания. В частности, они не препятствовали путешествиям своих граждан за границу даже тогда, когда должны были уже осознавать, что ситуация выходит из-под контроля. Также глава госдепа недоволен недостаточными сотрудничеством и транспарентностью Китая при обмене данных о коронавирусе и о его происхождении.

Теги: #помпео #сша #китай
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