Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Это не просто текст, это доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера», - рассказал Енин, в интервью изданию «Радио Свобода».

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию МИД подать документ необходимо до 24 мая. По словам Енина, Украина успевает это сделать.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.