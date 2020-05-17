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21:24 17.05.2020

На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий  - штаб ООС

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На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий  - штаб ООС

В результате обстрела российскими наемниками позиций украинских военных возле поселка Пески один украинский военнослужащий получил пулевое ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески. Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Теги: #украины #оос #обстрел
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