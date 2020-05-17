Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за сбитого над Тегераном самолета МАУ – МИД

Если переговоры с Ираном по делу о сбитом украинском самолете МАУ над Тегераном зайдут в тупик, Украина и другие пострадавшие страны обратятся в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины" – рассказал Енин, в интервью изданию «Радио Свобода».

Заместитель главы МИД надеется, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства по передаче "черных ящиков" самолета другой стране.

"Согласно всем международным конвенциям в этой сфере, а это Монреальская и Чикагская конвенция, страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству. Насколько нам известно, в мире сегодня существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы". – подчеркнул Енин.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.