МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами. Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением. Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, уже шестой год подряд происходящие на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению», - говорится в заявлении МИД Украины, посвященному Дню памяти жертв политических репрессий.