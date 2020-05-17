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19:32 17.05.2020

Парламент Израиля одобрил состав нового правительства

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Парламент Израиля одобрил состав нового правительства

Кнессет (парламент) Израиля 73 голосами "за" и 46 "против" одобрил состав нового правительства, которое представил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, положив конец более чем годовому политическому тупику.

"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал Нетаньяху парламентариям, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Согласно его соглашению с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того, как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.

В правительстве будет 36 министров - это рекордное число в истории Израиля.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

Теги: #правительство #одобрение #парламент #израиль
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