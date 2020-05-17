В Ровенской области лабораторно подтверждёно еще 26 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19

В Ровенской области лабораторно подтверждено еще 26 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 17 мая на Ровенщине зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19" - написал Коваль на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером

Глава ОГА сообщил, что возраст больных от 8 до 82 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1167 случаев заболевания коронавирусом. Из них - 85 детей (7%) и 247 медицинских работников (21%). Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 28 человек. Преодолели COVID-19 уже 352 человека", - подчеркнул глава ОГА.